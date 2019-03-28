Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.

"В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки", - говорится в релизе, где уточняется, что закон поддержали 560 депутатов, против высказались 35 членов ЕП.

Речь идет о запрете реализации на рынке ЕС подобных изделий к 2021 году.Чтобы закон мог вступить в силу, его должен формально одобрить Совет стран ЕС, что ожидается в ближайшие недели.

По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях - это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора, свидетельствует релиз.

Из-за длительного периода разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах во всем мире. Остатки пластика находят в морских обитателях, в том числе в рыбе, следовательно, он может попадать и в пищу людей.