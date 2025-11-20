ЕС ввел санкции в отношении 10 российских сотрудников силовых и судебных структур
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 18:53
Евросоюз ввел санкции в отношении 10 российских сотрудников силовых структур и судебных органов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, все они включены в список санкционного режима ЕС за нарушения прав человека.
Согласно постановлению, ограничительные меры вводятся против четырех сотрудников пенитенциарной системы РФ и шести представителей российских судебных органов.
"Активы лиц, включенных в список, заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС", - говорится в сообщении.
