Евросоюз требует от Гамбии объяснения высылки посла

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Евросоюз вызвал для объяснений посла Гамбии в ЕС, требуя объяснить, почему представителю Брюсселя в этой африканской стране Аньес Гийо предписали покинуть Банжул в течение трех суток, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечают представители властей ЕС, Гамбия выгоняет Гийо без каких-либо комментариев.

Евросоюз последовательно критикует президента Гамбии Яйю Джамме за нарушение прав человека.

В прошлом году 50-летний инициатор госпереворота 1994 года назвал геев и лесбиянок "паразитами" и пригрозил перерезать горло представителям ЛГБТ-сообщества.

Ранее ЕС отказал Гамбии в транше помощи в сумме 15 млн долларов из-за тревожной ситуации с правами меньшинств в стране.

Президента регулярно обвиняют в подавлении инакомыслия, однако он выразил готовность править "миллиард лет".

Кроме того, Джамме прославился неординарными взглядами на медицину: так, он заявлял, что может вылечить СПИД травяным настоем.