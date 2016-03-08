​Евросоюз согласовал с Турцией принципы решения миграционного кризиса

Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Евросоюз в понедельник согласовал с Турцией основные принципы разрешения миграционного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и председатель Евросовета (Дональд Туск) на саммите ЕС договорились с (премьер-министром Турции) Ахметом Давутоглу об основных принципах совместного решения кризиса с беженцами", — написала Андреева в Twitter.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Туск до очередного саммита ЕС, намеченного на 17-18 марта, проработает с турецкой стороной детали миграционного плана. По его словам, есть договоренность работать на основе шести принципов. При этом премьер не назвал эти принципы.