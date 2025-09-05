Евросоюз с 12 октября ужесточит контроль над внешними границами
- 05 сентября, 2025
- 11:30
Европейский союз вводит с 12 октября общеевропейскую систему пересечения границы.
Как передает Report, об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
"Европа ужесточает контроль на границах: в аэропортах начинается масштабный проект по снятию отпечатков пальцев и записи изображений лиц", - указывает Yle.
По данным компании, система направлена в первую очередь на выявление людей с поддельными паспортами, а также тех, кто превысил срок пребывания в странах ЕС, установленный видом на жительство.
Новая система европейского пограничного контроля EES (Entry/Exit System) разрабатывалась более десяти лет, ее внедрение неоднократно откладывалось из-за технических проблем.
"Теперь названа конкретная дата начала: по данным комиссии, это будет 12 октября", - отмечает портал.
Отпечатки пальцев, изображения лиц и данные о пересечении границы граждан третьих стран будут сохранятся в общеевропейском реестре при первом въезде в Шенгенскую зону. Далее человек, прибывающий в Европу, сможет пресечь границу через автомат пограничного контроля, не встречаясь с паспортным инспектором. Проставление штампов в паспортах будет полностью отменено.
Установлен шестимесячный переходный период, в течение которого нынешний пограничный контроль будет вестись параллельно с новой системой.
Первоначально новая система, способная обрабатывать 200-300 млн пересечений границы в год, будет внедрена на нескольких пунктах пропуска через границу.
Введение новой системы обосновано стремлением укрепить внутреннюю безопасность ЕС и предотвратить "нерегулярную иммиграцию", отмечает Yle.