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    Евросоюз продлил санкции в отношении России

    Действие санкций продлено до 31 июля 2016 года

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет Евросоюза продлил санкции в отношении Москвы еще на полгода - до 31 июля 2016 года, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    "21 декабря 2015 года Совет продлил экономические санкции ЕС против России до 31 июля 2016 года", – говорится в сообщении Совета ЕС. Действие санкций продлевается, поскольку до 31 декабря 2015 года минские соглашения по Украине не будут выполнены в полном объеме. 

    Санкции Евросоюза в отношении России были приняты весной 2014 года. 

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