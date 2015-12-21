Евросоюз продлил санкции в отношении России

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет Евросоюза продлил санкции в отношении Москвы еще на полгода - до 31 июля 2016 года, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"21 декабря 2015 года Совет продлил экономические санкции ЕС против России до 31 июля 2016 года", – говорится в сообщении Совета ЕС. Действие санкций продлевается, поскольку до 31 декабря 2015 года минские соглашения по Украине не будут выполнены в полном объеме.

Санкции Евросоюза в отношении России были приняты весной 2014 года.