Евросоюз продлил санкции против троих ливийских чиновников

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз продлил санкции, введенные полгода назад, против главы парламента Ливии Агилы Салеха и еще двоих бывших чиновников, которые выступают против правительства национального согласия, препятствуя мирному процессу в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщилось, что страны ЕС пришли к соглашению о введении санкций, предусматривающих запрет на передвижение подпадающих под них лиц по территории Евросоюза и заморозку их счетов, зарегистрированных в ЕС.

Санкции касаются Нури Абу Сахмейна (бывшего главы Всеобщего национального конгресса в Триполи), Халифа аль-Гвейла (бывшего главы "Правительства национального спасения" в Триполи), а также Агилы Салеха (президента Палаты представителей Ливии).

В Ливии параллельно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке (на востоке) и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). Позже в Триполи при поддержке ООН было создано правительство национального согласия, но восточный парламент его не поддержал. Восточные военные на днях заняли нефтяные порты.