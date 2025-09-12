Евросоюз продлил санкции против РФ
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 22:41
Евросоюз официально продлил санкции в отношении РФ на полгода.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
"Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года", - говорится в пресс-релизе.
Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 физическим и юридическим лицам.
"Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дальнейших санкций", - подчеркнули в Брюсселе.
Последние новости
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Видео
В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человекПроисшествия
22:41
Евросоюз продлил санкции против РФДругие страны
22:28
В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранениеПроисшествия
22:14
Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливеДругие страны
21:55
WSJ: ФРГ направит истребители на границу с ПольшейДругие страны
21:36
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в ГазеДругие страны
21:17
Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелейДругие страны
20:58