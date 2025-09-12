Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Евросоюз продлил санкции против РФ

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 22:41
    Евросоюз продлил санкции против РФ

    Евросоюз официально продлил санкции в отношении РФ на полгода.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

    "Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

    Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 физическим и юридическим лицам.

    "Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дальнейших санкций", - подчеркнули в Брюсселе.

