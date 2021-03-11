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ЕС продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от СOVID-19

ЕС продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от СOVID-19 Это решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС, отметили в Еврокомиссии
Другие страны
11 марта 2021 г. 15:43
ЕС продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от СOVID-19

Евросоюз продлил до конца июня действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня комиссия продлила до конца июня действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от COVID-19. Это решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС", - отмечается в заявлении ЕК.

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