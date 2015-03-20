​Евросоюз пообещал принять решение по санкциям против России в ближайшие месяцы

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Европейский союз примет решение по санкциям в отношении России в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросовета.

«Необходимые решения будут приняты в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что ЕС готов рассмотреть новые санкционные меры, если это потребуется.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза выступили против автоматического продления антироссийских санкций. По замыслу европейских лидеров, санкции против России не будут продолжены в случае успешной реализации минских соглашений.

Имплементация минских соглашений запланирована на конец 2015 года.