Евросоюз подтвердил решение о снятии санкций против Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Евросоюз формально подтвердил снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, приняв решение по письменной процедуре, сообщил РИА Новости европейский источник.

"Письменная процедура завершена", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным. Эта процедура была запущена несколько дней назад, чтобы утвердить ранее согласованные нормативные рамки о снятии с Ирана всех европейских санкций, связанных с его ядерной программой, отмечает Report.