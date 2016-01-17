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    Евросоюз подтвердил решение о снятии санкций против Ирана

    Экономические и финансовые ограничения в отношении Исламской Республики отменены

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Евросоюз формально подтвердил снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, приняв решение по письменной процедуре, сообщил РИА Новости европейский источник.

    "Письменная процедура завершена", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным. Эта процедура была запущена несколько дней назад, чтобы утвердить ранее согласованные нормативные рамки о снятии с Ирана всех европейских санкций, связанных с его ядерной программой, отмечает Report.

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