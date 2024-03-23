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Евросоюз осудил теракт в России

Евросоюз осудил теракт в России Евросоюз осудил теракт, произошедший в концертном зале в Московской области России.
Другие страны
23 марта 2024 г. 00:47
Евросоюз осудил теракт в России

Евросоюз осудил теракт, произошедший в концертном зале в Московской области России.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.

"ЕС шокирован новостями о теракте в здании "Крокус Сити Холл" в Москве. Евросоюз осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России", - отметил он.

Напомним, что в результате вооруженного нападения погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

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