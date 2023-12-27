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Евросоюз обсуждает запасной план финансирования Украины на €20 млрд

Евросоюз обсуждает запасной план финансирования Украины на €20 млрд Евросоюз готовит запасной план оказания финансовой помощи Украине объемом €20 млрд.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 03:49
Евросоюз обсуждает запасной план финансирования Украины на €20 млрд

Евросоюз готовит запасной план оказания финансовой помощи Украине объемом €20 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что поиск новых вариантов финансирования потребовался после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на последнем саммите ЕС в середине декабря заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов. Новая обсуждаемая схема подразумевает, что члены ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов €20 млрд для Киева. Схема аналогична той, которая была применена в 2020 году, когда ЕК предоставила странам, входящим в сообщество, €100 млрд дешевых кредитов для поддержки рабочих мест в условиях пандемии, говорится в статье. Подчеркивается, что итоговый размер финансирования будет зависеть от потребностей Украины.

Так, основной плюс этой схемы заключается в том, что она не требует согласия всех членов ЕС, а значит, устраняет риск нового вето со стороны Будапешта. При этом Financial Times обращает внимание на то, что некоторым странам, например Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента, чтобы дать подобные гарантии. Решение по этому плану, отмечает издание, может быть принято уже на саммите 1 февраля, а средства, надеются в Брюсселе, должны поступить в Киев до марта 2024 года.

Если схема будет принята, то ЕС сможет дать гарантии Международному валютному фонду, который в свою очередь выделит Киеву новое финансирование на $900 млн, сообщили собеседники газеты. В статье говорится о том, что это могло бы позволить украинским властям не прибегать к эмиссионному финансированию, что грозит всплеском инфляции. Минусом же этого плана называется то, что выделение средств будет возможно лишь в виде займов, а не грантов.

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