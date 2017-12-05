Евросоюз обнародовал "черный список" стран-офшоров

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министры финансов Европейского союза утвердили "черный список" 17-ти стран-офшоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В данный список вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам министра, другие 47 юрисдикций включены в публичный "серый" список стран, которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но обязались изменить свои налоговые правила.

Страны "черного списка" могут потерять доступ к фондам ЕС. Другие возможные контрмеры будут определены в ближайшие недели.