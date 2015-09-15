​Евросоюз не смог договориться о распределении 120 тыс. беженцев

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Совет Европейского союза отложил до октября принятие решения о предложенном Еврокомиссией механизме распределения по странам сообщества 120 тыс. беженцев.

Как передает Report, об этом стало известно после состоявшейся в понедельник встречи глав МВД ЕС по проблемам миграции.

"Совет ЕС пригласил Европейский парламент в срочном порядке сформулировать свою позицию по этой проблеме с целью принятия данного решения на очередном заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 8-9 октября", - говорится в коммюнике председательствующего в Евросоюзе Люксембурга.

По сути, министры лишь утвердили принятое еще 20 июля решение о запуске временного механизма расселения из Греции и Италии 40 тыс. беженцев. Эта мера рассчитана на два года - с августа текущего по сентябрь 2017 года. Впрочем, как признал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, на практике между странами ЕС распределены пока только 34 тыс. мест для приема беженцев.

С начала года в Евросоюз прибыли около полумиллиона беженцев.