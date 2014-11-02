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    Евросоюз не признает проводящиеся сегодня на востоке Украины выборы

    Элмар Брок: Они проводятся в нарушение украинского законодательства и потому нелегитимны

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Европейский Союз не признает проводящиеся сегодня на востоке Украины выборы. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

    2 ноября самопровозглашенные Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) проводят  выборы глав и депутатов парламентов.

    "Евросоюз не признает эти псевдовыборы, которые проводятся в нарушение украинского законодательства и поэтому являются нелегитимными. Кроме того, эти выборы являются полной противоположностью духу и букве Минского протокола и они нацелены на подрыв мирного урегулирования процесса на Донбассе", - заявил Э. Брок.

    Ранее Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон не признает легитимности этих выборов.

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