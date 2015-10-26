Евросоюз направит 400 полицейских в Словению на фоне притока беженцев

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз в течение недели направит 400 полицейских в Словению на фоне притока беженцев, которые оказываются на территории страны, сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы в течение недели направим 400 полицейских в Словению", — сказал Юнкер по итогам встречи лидеров стран, расположенных на балканском пути притока мигрантов в ЕС, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Во встрече, которая состоялась в воскресенье в Еврокомиссии, приняли участие лидеры Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии, Албании, председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также профильных агентств ЕС и верховный комиссар ООН по делам беженцев.