Евросоюз направил гуманитарную помощь в Афганистан

Европейский Союз отправил гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от сильного землетрясения.

Как передает европейское бюро Report, об этом сообщила журналистам официальный представитель ЕС Ева Хрнчирова.

По ее словам, первая партия с товарами первой необходимости достигнет Кабула к концу недели.

Хрнчирова отметила, что ЕС мобилизовала 1 млн евро и направила 130 тонн гуманитарной помощи. Эти средства будут переданы гуманитарным партнерам, которые уже проводят операции на местах.

Поставки палаток, продуктов питания, медикаментов и прочего необходимого будут осуществлены двумя гуманитарными рейсами, финансируемыми ЕС. Кроме того, задействована спутниковая служба Copernicus для составления карт чрезвычайных ситуаций, которые помогут в доставке помощи.

Эта новая помощь дополняет 161 млн евро гуманитарной помощи, уже выделенной в 2025 году для гуманитарных организаций в стране. Гуманитарная помощь ЕС направляется исключительно через партнеров.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 31 августа недалеко от города Джелалабад в Афганистане. Согласно последним данным, число жертв превышает 1,1 тыс. человек.