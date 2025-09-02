    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Евросоюз направил гуманитарную помощь в Афганистан

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 14:35
    Евросоюз направил гуманитарную помощь в Афганистан

    Европейский Союз отправил гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от сильного землетрясения. 

    Как передает европейское бюро Report, об этом сообщила журналистам официальный представитель ЕС Ева Хрнчирова.

    По ее словам, первая партия с товарами первой необходимости  достигнет Кабула к концу недели.

    Хрнчирова отметила, что ЕС мобилизовала 1 млн евро и направила 130 тонн гуманитарной помощи. Эти средства будут переданы гуманитарным партнерам, которые уже проводят операции на местах.

    Поставки палаток, продуктов питания, медикаментов и прочего необходимого будут осуществлены двумя гуманитарными рейсами, финансируемыми ЕС. Кроме того, задействована спутниковая служба Copernicus для составления карт чрезвычайных ситуаций, которые помогут в доставке помощи.

    Эта новая помощь дополняет 161 млн евро гуманитарной помощи, уже выделенной в 2025 году для гуманитарных организаций в стране. Гуманитарная помощь ЕС направляется исключительно через партнеров.

    Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 31 августа недалеко от города Джелалабад в Афганистане. Согласно последним данным, число жертв превышает 1,1 тыс. человек. 

    Евросоюз гумпомощь Афганистан Землетрясение в Афганистане
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Avropa İttifaqı Əfqanıstana humanitar yardım göndərib
    Английская версия Английская версия
    EU sends humanitarian aid to Afghanistan

    Последние новости

    15:35

    Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны

    Внешняя политика
    15:28

    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Другие страны
    15:23

    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Внешняя политика
    15:23

    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:23

    Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода

    Энергетика
    15:16

    В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек

    Другие страны
    15:09

    Герцог увидится с Папой в Ватикане

    Другие страны
    14:56

    В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн

    В регионе
    14:52

    Число жерств землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей