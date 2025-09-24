Евросоюз может ввести тарифы на импорт российской нефти

В Еврокомиссии сообщили, что рассматривают возможность введение тарифов на импорт российской нефти.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Уточняется, что в настоящее время Венгрия и Словакия не подключились к санкционному режиму ЕС, что позволяет им закупать российскую нефть. По словам Итконен, в отличие от санкций, требующих единогласного утверждения всеми государствами ЕС, тарифы могут быть приняты квалифицированным большинством как торговая мера.

Представитель ЕК утверждает, что эти инициативы будут представлены "в надлежащее время" и станут дополнением к 19-му пакету санкций, уже находящемуся на рассмотрении у стран-членов ЕС.

Как известно, ранее Еврокомиссия предложила к 2027 году полностью отказаться от российских ископаемых видов топлива. Проект сейчас обсуждается Советом ЕС и Европарламентом, а каждое государство должно представить свои планы по диверсификации поставок.

Итконен подтвердила, что ЕС оказывает поддержку Венгрии и Словакии в диверсификации поставок, учитывая их географические особенности без выхода к морю. "Брюссель признает сложности с конкурентоспособностью и риски перебоев, но настаивает на необходимости сокращения зависимости от России", - заявила она, не назвав при этом конкретных цифр по дополнительной финансовой поддержке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что, по его мнению, Венгрия откажется от импорта российской нефти, если он лично переговорит об этом с премьер-министром Виктором Орбаном. В Еврокомиссии отказались комментировать данное заявление, но отметили активное взаимодействие с США и координацию по вопросам энергетической безопасности.