İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Aİ Rusiya neftinin idxalına tariflər tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 23:21
    Aİ Rusiya neftinin idxalına tariflər tətbiq edə bilər

    Avropa Komissiyası (AK) Rusiyadan neft idxalına görə tariflər tətbiq etməyi nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə AK-nın sözçüsü Anna-Kaysa İtkonen Brüsseldə keçirdiyi brifinqdə bildirib.

    Qeyd olunur ki, Macarıstan və Slovakiya hazırda Aİ-nin sanksiya rejiminə qoşulmayıb və bu, onlara Rusiya neftini almağa imkan yaradır. İtkonenin sözlərinə görə, bütün Aİ üzvlərinin yekdilliklə təsdiqini tələb edən sanksiyalardan fərqli olaraq, tariflər ticarət tədbiri kimi ixtisaslı səs çoxluğu ilə qəbul edilə bilər.

    AK nümayəndəsi bildirib ki, bu təşəbbüslər uyğun vaxtda təqdim olunacaq və artıq Aİ üzv dövlətləri tərəfindən nəzərdən keçirilən 19-cu sanksiyalar paketini tamamlayacaq.

    Məlum olduğu kimi, Avropa Komissiyası bundan əvvəl 2027-ci ilə qədər Rusiyanın qalıq yanacaqlarından tamamilə imtina edilməsini təklif etmişdi. Layihə hazırda Aİ Şurası və Avropa Parlamenti tərəfindən müzakirə olunur və hər bir ölkə tədarükün diversifikasiyası ilə bağlı öz planlarını təqdim etməlidir.

    İtkonen təsdiqləyib ki, Aİ Macarıstan və Slovakiyanın dənizə çıxışı olmayan coğrafi şəraitini nəzərə alaraq, tədarükün diversifikasiyasında onlara dəstək verir. "Brüssel rəqabət qabiliyyətinə qarşı çətinlikləri və tədarükdə pozulma risklərini qəbul edir, lakin Rusiyadan asılılığın azaldılması zərurətində təkid edir", - o, əlavə maliyyə dəstəyi üçün konkret rəqəmlər təqdim etmədən deyib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla məsələni şəxsən müzakirə edəcəyi təqdirdə Budapeştin Rusiya neftinin idxalından imtina edəcəyinə inandığını bildirib. Avropa Komissiyası bu bəyanatı şərh etməkdən imtina edib, lakin ABŞ ilə fəal əlaqəsini və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində koordinasiyasını qeyd edib.

    Avropa Komissiyası neft idxalı layihə
    Евросоюз может ввести тарифы на импорт российской нефти

    Son xəbərlər

    00:26

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    23:57

    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    Region
    23:31

    Kopenhagen polisi aeroport yaxınlığında PUA ilə bağlı insidenti araşdırmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    23:27

    KİV: Tramp əmin edib ki, Netanyahuya İordan çayının qərb sahilinin ilhaqına icazə verməyək

    Digər ölkələr
    23:21

    Aİ Rusiya neftinin idxalına tariflər tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    23:16
    Foto

    İlham Əliyev "Global Infrastructure Partners" şirkətinin təsisçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:10
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu

    Din
    23:09

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə İstanbul prosesini irəli aparmaq niyyətindəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti