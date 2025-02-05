Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний

ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары.

ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", - говорится в материале.

По словам собеседников издания, Еврокомиссия может применить "инструмент против принуждения", что позволит ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших IT-компаний. Евросоюз рассматривает "все варианты".

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.

Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. По данным британской газеты The Telegraph, Белый дом может установить тарифы в размере 10%.