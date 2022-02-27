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Евросоюз хочет запретить кораблям РФ заходить в порты

Евросоюз хочет запретить кораблям РФ заходить в порты Европейский союз может рассмотреть запрет на вхождение российских кораблей в порты стран-членов.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 20:32
Евросоюз хочет запретить кораблям РФ заходить в порты

Европейский союз может рассмотреть запрет на вхождение российских кораблей в порты стран-членов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, такое обсуждение пройдет в воскресенье в рамках чрезвычайного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел.

"Запрет на вхождение в порты стран-членов ЕС рассматривается как следующий шаг. Посмотрим. Я думаю, что это будет частью сегодняшнего обсуждения", - сказал чиновник накануне заседания.

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