Евросоюз дал Греции шесть дней на план реформ

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Власти Евросоюза дали Афинам шесть рабочих дней на размышления о новом плане структурных экономических реформ, презентация которого поможет Греции получить очередной денежный транш от Брюсселя.

На встрече заместителей глав МИД стран еврозоны было решено, что соглашение с Грецией должно вступить в силу до встречи Еврогруппы 24 апреля, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Афины заявили, что успели выплатить 450 млн. евро МВФ - одному из главных своих кредиторов - до крайнего срока, который истекал 9 апреля.

Страна срочно нуждается в новых финансах, поскольку в ближайшие недели истекают сроки погашения других греческих долгов, размер которых заметно превосходит выплаты МВФ.