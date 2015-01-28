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    Евросоюз будет собирать и хранить данные авиапассажиров

    Подобный шаг предпринимается в рамках борьбы с терроризмом

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Европейская комиссия в рамках борьбы с терроризмом планирует приступить к масштабному сбору и хранению частных данных авиапассажиров.

    Как отмечает Report, об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение законопроект.

    На каждого человека, прибывающего в Европу или убывающего из нее воздушным путем, будут собираться 42 вида данных, включая домашний адрес, способ оплаты билета, сведения о банковских картах и даже кулинарные предпочтения, например, придерживается ли пассажир в еде правил ислама.

    Согласно планам, собранные данные будут храниться до пяти лет. Полиция и спецслужбы будут иметь доступ к ним в течение всего этого срока.

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