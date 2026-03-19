    Евросовет: Первый транш из 90 млрд евро может быть предоставлен Украине в начале апреля

    Европейский совет рассчитывает, что первый транш кредита Украине на общую сумму 90 млрд евро будет предоставлен Украине к началу апреля.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС по ситуации в Украине, в котором в онлайн-режиме принял участие президент страны Владимир Зеленский.

    К данному заявлению присоединились 25 европейских государств, за исключением Венгрии и Словакии. Отмечается, что несмотря на блокирование выделения этих средств со стороны Будапешта, Евросовет рассчитывает добиться выхода из тупиковой ситуации.

    Евросовет также призвал активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшийся дефицит средств, необходимых Украине на 2026-2027 годы, в размере 30 млрд евро.

    ЕС по-прежнему полон решимости еще больше усилить давление на Россию и ослаблять ее военную экономику, с тем чтобы она прекратила войну и приступила к конструктивным переговорам о мире, указано в заявлении. В этом контексте Совет рассчитывает на скорейшее принятие 20-го пакета санкций и подчеркивает важность дальнейшего сокращения энергетических доходов РФ и ограничения российской банковской системы.

    Лидеры ЕС также призвали все страны немедленно прекратить оказание любой помощи России в ее агрессивной войне против Украины, будь то прямая или косвенная, и, в частности, посредством поставки товаров и компонентов двойного назначения. "В частности, решительно осуждаем развертывание вооруженных сил КНДР в войне против Украины, а также продолжающуюся военную поддержку, оказываемую, в частности, Ираном, Беларусью и КНДР", - говорится в документе.

    19:25

    Число погибших из-за израильских ударов по Ливану перевалило за тысячу

    Другие страны
    19:23

    В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих

    Внутренняя политика
    19:22

    Евросовет: Первый транш из 90 млрд евро может быть предоставлен Украине в начале апреля

    Другие страны
    19:10

    Пашинян и Марта Кос обсудили углубление сотрудничества Армении и ЕС

    В регионе
    19:10

    Аль Тани назвал атаки Ирана по энергообъектам Катара провокацией

    В регионе
    19:00

    Посольство США в Азербайджане будет закрыто до 25 марта

    Внешняя политика
    18:51

    Гусейнзаде и Гамильтон обсудили перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО

    Внешняя политика
    18:48

    Ронен Краус посетил центр Yonca и вручил продовольственные наборы к Новрузу

    Внешняя политика
    18:43

    В Париже состоялась выставка азербайджанских ковров

    Внешняя политика
    Лента новостей