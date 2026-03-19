Евросовет: Первый транш из 90 млрд евро может быть предоставлен Украине в начале апреля

Европейский совет рассчитывает, что первый транш кредита Украине на общую сумму 90 млрд евро будет предоставлен Украине к началу апреля.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС по ситуации в Украине, в котором в онлайн-режиме принял участие президент страны Владимир Зеленский.

К данному заявлению присоединились 25 европейских государств, за исключением Венгрии и Словакии. Отмечается, что несмотря на блокирование выделения этих средств со стороны Будапешта, Евросовет рассчитывает добиться выхода из тупиковой ситуации.

Евросовет также призвал активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшийся дефицит средств, необходимых Украине на 2026-2027 годы, в размере 30 млрд евро.

ЕС по-прежнему полон решимости еще больше усилить давление на Россию и ослаблять ее военную экономику, с тем чтобы она прекратила войну и приступила к конструктивным переговорам о мире, указано в заявлении. В этом контексте Совет рассчитывает на скорейшее принятие 20-го пакета санкций и подчеркивает важность дальнейшего сокращения энергетических доходов РФ и ограничения российской банковской системы.

Лидеры ЕС также призвали все страны немедленно прекратить оказание любой помощи России в ее агрессивной войне против Украины, будь то прямая или косвенная, и, в частности, посредством поставки товаров и компонентов двойного назначения. "В частности, решительно осуждаем развертывание вооруженных сил КНДР в войне против Украины, а также продолжающуюся военную поддержку, оказываемую, в частности, Ираном, Беларусью и КНДР", - говорится в документе.