    Европол закрыл свыше 20 крупных нарколабораторий в ряде стран ЕС

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 16:37
    Полицейская служба Евросоюза - Европол - провела крупнейшую в истории операцию против производства синтетических наркотиков.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Европола.

    В нем говорится о том, что удалось закрыть 24 нарколаборатории промышленного масштаба. Операцию проводили в Польше, Бельгии, Германии и Нидерландах. Сеть нарколабораторий занималась импортом большого количества прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков в лабораториях в разных странах.

    "Сеть могла импортировать более 1 тыс. тонн прекурсоров - этого достаточно для производства более 300 тонн синтетических наркотиков, таких как MDMA, амфетамин и катинон", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что импорт прекурсоров проходил через семь легальных компаний в Польше. Эти же компании помогали распространять наркотики через преступные группы в странах ЕС.

    Операция началась в 2024 году на основе данных, предоставленных польской полицией. Во время оперативных мероприятий задержали 85 человек, в том числе двух предполагаемых организаторов из Польши. В расследовании участвовали силовые структуры и судебные органы Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Польши и Испании.

    Европол Евросоюз нарколаборатория синтетические наркотики
