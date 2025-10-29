Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 18:44
    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Европейское космическое агентство (ЕКА) в ноябре обратится к странам-членам с просьбой выделить около €1 млрд на разработку сети военных разведывательных спутников.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер в интервью Euractiv.

    Проект станет частью программы ЕС, направленной на поддержку военных структур и правительств в противодействии угрозам и управлении природными катастрофами. Система будет передавать сверхвысококачественные снимки Земли с интервалом менее 30 минут.

    "Это стратегически важно, поскольку проект предназначен для структур безопасности и обороны", - отметил Ашбахер.

    Новая спутниковая система войдет в общий бюджетный запрос ЕКА на сумму €22 млрд на ближайшие три года. Подробности будут обсуждаться на саммите по финансированию в Бремене в ноябре.

    Европейское космическое агентство военные спутники Йозеф Ашбахер

    Последние новости

    18:54

    Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном

    Бизнес
    18:52

    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Внешняя политика
    18:48

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии

    Внешняя политика
    18:44

    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Другие страны
    18:42

    Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине

    Другие страны
    18:31

    Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины

    В регионе
    18:28

    Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя

    В регионе
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли

    Происшествия
    18:10

    На "Советской" планируется сохранить 127 исторических зданий

    Внутренняя политика
    Лента новостей