Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ноябре обратится к странам-членам с просьбой выделить около €1 млрд на разработку сети военных разведывательных спутников.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер в интервью Euractiv.

Проект станет частью программы ЕС, направленной на поддержку военных структур и правительств в противодействии угрозам и управлении природными катастрофами. Система будет передавать сверхвысококачественные снимки Земли с интервалом менее 30 минут.

"Это стратегически важно, поскольку проект предназначен для структур безопасности и обороны", - отметил Ашбахер.

Новая спутниковая система войдет в общий бюджетный запрос ЕКА на сумму €22 млрд на ближайшие три года. Подробности будут обсуждаться на саммите по финансированию в Бремене в ноябре.