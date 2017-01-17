Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Европейский парламент не смог выбрать президента в первом туре голосования.

Как сообщает Report, в день выборов 17 января свою кандидатуру на должность президента Европарламента отозвал кандидат от группы "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

Выборы председателя Европарламента были назначены после отставки Мартина Шульца.

На пост председателя ЕП претендуют в целом семь депутатов. По итогам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни - он набрал 274 голоса.

Для победы новый председатель должен набрать 50 процентов плюс один голос депутатов ЕП.