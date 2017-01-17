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    Европейский парламент не смог выбрать президента в первом туре голосования

    По итогам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Европейский парламент не смог выбрать президента в первом туре голосования.

    Как сообщает Report, в день выборов 17 января свою кандидатуру на должность президента Европарламента отозвал кандидат от группы "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт. 

    Выборы председателя Европарламента были назначены после отставки Мартина Шульца. 

    На пост председателя ЕП претендуют в целом семь депутатов. По итогам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни - он набрал 274 голоса. 

    Для победы новый председатель должен набрать 50 процентов плюс один голос депутатов ЕП. 

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