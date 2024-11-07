Европейский инвестбанк выделил €900 млн на восстановление Испании

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении пакета в 900 миллионов евро для поддержки пострадавших от наводнения районов Испании.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении пакета в 900 миллионов евро для поддержки пострадавших от наводнения районов Испании.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Инициатива направлена на ускорение восстановления критически важной инфраструктуры, она предполагает помощь пострадавшим семьям, предприятиям и государственным ведомствам и повторяет модель быстрого реагирования, примененную ЕИБ после наводнений в Центральной Европе в сентябре.

ЕИБ также озвучил готовность работать с испанскими властями на национальном, региональном и местном уровнях, если тем понадобится дополнительная помощь.

Накануне правительство Испании объявило о выделении 10,6 млрд евро помощи пострадавшим.