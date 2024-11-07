О нас

Европейский инвестбанк выделил €900 млн на восстановление Испании

Европейский инвестбанк выделил €900 млн на восстановление Испании Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении пакета в 900 миллионов евро для поддержки пострадавших от наводнения районов Испании.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 14:58
Европейский инвестбанк выделил €900 млн на восстановление Испании

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении пакета в 900 миллионов евро для поддержки пострадавших от наводнения районов Испании.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Инициатива направлена на ускорение восстановления критически важной инфраструктуры, она предполагает помощь пострадавшим семьям, предприятиям и государственным ведомствам и повторяет модель быстрого реагирования, примененную ЕИБ после наводнений в Центральной Европе в сентябре.

ЕИБ также озвучил готовность работать с испанскими властями на национальном, региональном и местном уровнях, если тем понадобится дополнительная помощь.

Накануне правительство Испании объявило о выделении 10,6 млрд евро помощи пострадавшим.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке European Investment Bank allocates €900 million for Spain's flood recovery

Самое важное

Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi