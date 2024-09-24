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Европейский инвестбанк предоставит Киеву 50 млн евро на развитие инфраструктуры

Европейский инвестбанк предоставит Киеву 50 млн евро на развитие инфраструктуры Европейский инвестиционный банк предоставит Киеву кредит в размере 50 млн евро на развитие инфраструктуры.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 21:09
Европейский инвестбанк предоставит Киеву 50 млн евро на развитие инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк предоставит Киеву кредит в размере 50 млн евро на развитие инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Согласно информации, в Люксембурге Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киевская городская государственная администрация подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро.

"Инвестиция поможет киевскому метро избавиться от зависимости от российских запчастей. Это обеспечит более устойчивый и надежный транспорт, который критически важен для поддержания жизнедеятельности столицы... Новое финансирование позволит заменить устаревшие вагоны на современные, энергоэффективные альтернативы от местных или международных поставщиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до полномасштабной войны почти 80% подвижного состава Киевского метрополитена были российского производства, и более 60% вагонов уже исчерпали срок эксплуатации.

Напомним, что эти 50 млн являются частью большего кредитного пакета на сумму 200 млн евро, утвержденного ЕИБ и доступного для Киева на модернизацию инфраструктуры метро.

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