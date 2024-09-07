Европейские страны делят между собой доходы от замороженных активов РФ

Евросоюз выделит до конца года Парижу €300 млн из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Киеву.

Евросоюз выделит до конца года Парижу €300 млн из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Киеву.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства вооруженных сил Франции.

"Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году €300 млн для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО", - отмечается в информации.

Указывается, что в общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено "около €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов".

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала российско-украинской войны. Лидеры стран Группы семи на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от заблокированных российских средств. 26 июля Еврокомиссия сообщила, что ЕС экспроприировал и перевел в фонды Еврокомиссии для Украины первый транш в размере €1,5 млрд, полученных от доходов от реинвестирования замороженных активов РФ, 90% этих денег пойдет на компенсации странам ЕС за поставки оружия Киеву.