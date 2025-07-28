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Европейские столицы неоднозначно восприняли договоренность с США по тарифам

Европейские столицы неоднозначно восприняли договоренность с США по тарифам Европейские столицы неоднозначно восприняли договоренность с США по тарифам
Другие страны
28 июля 2025 г. 18:57
Европейские столицы неоднозначно восприняли договоренность с США по тарифам

Договоренность о рамочном соглашении ЕС с США о базовом 15% импортном тарифе на большинство европейских товаров и предотвращение трансатлантической торговой войны между двумя союзниками были неоднозначно восприняты в странах союза.

Как сообщает европейское бюро Report, мнения разделились от приветствий и вздохов облегчения до заявления, что это было буквально подчинением ЕС воле президента Дональда Трампа.

"Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединившихся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением", - так охарактеризовал ситуацию премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в присущем ему стиле резко раскритиковал договоренности, заявив, что это не соглашение. "США добились всего, что хотели", - сказал он.

Были и другие мнения, в частности премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони заявили, что достижение договоренности – положительный факт. При этом, пока все детали неизвестны, выразить более точную оценку сложно.

Аналогичное заявление о предсказуемости было сделано от имени главы румынского правительства Илие Болояна.

Финский премьер Петтери Орпо заметил, что главное, что дало соглашение - предсказуемость, но работа по устранению торговых барьеров должна продолжаться. "Только свободная трансатлантическая торговля выгодна сторонам в наибольшей степени", - считает он.

"Это соглашение помогло предотвратить торговый конфликт, который сильно ударил бы по ориентированной на экспорт немецкой экономике. Особенно автомобильной промышленности, где текущие тарифы в 27,5% будут почти вдвое снижены до 15%", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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