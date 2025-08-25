О нас

Европейские почты приостановят доставку в США из-за новых тарифов

Европейские почты приостановят доставку в США из-за новых тарифов Европейские грузоотправители начали приостанавливать поставки в США после отмены режима de minimis, освобождавшего от тарифов посылки стоимостью до $800.
Другие страны
25 августа 2025 г. 06:16
Европейские почты приостановят доставку в США из-за новых тарифов

Европейские грузоотправители начали приостанавливать поставки в США после отмены режима de minimis, освобождавшего от тарифов посылки стоимостью до $800.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По его данным, решение вступает в силу 29 августа и может привести к перебоям в международной торговле и доставке подарков.

"Неопределенность в отношении новых правил и нехватка времени для их внедрения вынуждают нас приостановить доставку", — заявили в ассоциации PostEurop, объединяющей национальные почтовые службы Европы.

По данным организации, как минимум 16 почтовых операторов уже объявили о временной приостановке или ограничении поставок в США. Среди них Royal Mail (Великобритания) — приостановка с планами возобновить доставку в новом режиме через два дня, Bpost (Бельгия) — остановка с 23 августа для настройки системы, Deutsche Post (Германия) — ограничения с 22 августа, почтовые службы Франции, Греции, Австрии и стран Северной Европы.

По данным экспертов, в прошлом году в США поступило около 1,3 млрд посылок по правилам de minimis, из которых около 60% — из Китая. Новые тарифы уже ударили по популярным маркетплейсам Shein и Temu, увеличив стоимость их поставок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada poçt xidmətləri yeni tariflərə görə ABŞ-yə çatdırılmanı dayandırır

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi