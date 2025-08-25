Европейские почты приостановят доставку в США из-за новых тарифов

Европейские грузоотправители начали приостанавливать поставки в США после отмены режима de minimis, освобождавшего от тарифов посылки стоимостью до $800.

Европейские грузоотправители начали приостанавливать поставки в США после отмены режима de minimis, освобождавшего от тарифов посылки стоимостью до $800.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По его данным, решение вступает в силу 29 августа и может привести к перебоям в международной торговле и доставке подарков.

"Неопределенность в отношении новых правил и нехватка времени для их внедрения вынуждают нас приостановить доставку", — заявили в ассоциации PostEurop, объединяющей национальные почтовые службы Европы.

По данным организации, как минимум 16 почтовых операторов уже объявили о временной приостановке или ограничении поставок в США. Среди них Royal Mail (Великобритания) — приостановка с планами возобновить доставку в новом режиме через два дня, Bpost (Бельгия) — остановка с 23 августа для настройки системы, Deutsche Post (Германия) — ограничения с 22 августа, почтовые службы Франции, Греции, Австрии и стран Северной Европы.

По данным экспертов, в прошлом году в США поступило около 1,3 млрд посылок по правилам de minimis, из которых около 60% — из Китая. Новые тарифы уже ударили по популярным маркетплейсам Shein и Temu, увеличив стоимость их поставок.