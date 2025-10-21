Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонпром России

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 12:32
    Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонную промышленность России, а также разработать механизмы для использования полной стоимости замороженных российских активов в интересах Украины.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, президента Совета ЕС Антониу Кошты, премьер-министра Норвегии Йонаса Стёре, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

    В документе отмечается, что цель этих шагов - обеспечить Украине прочную позицию до, во время и после возможного перемирия.

    "Мы едины в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает украинский народ. Украина должна находиться в максимально сильной позиции - до, во время и после любого перемирия. Давление на Россию должно усиливаться, пока Владимир Путин не будет готов к миру. Также решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - отмечается в заявлении.

    Подписанты отметили приверженность принципу, согласно которому международные границы не могут изменяться силой. "Россия продолжает тактику затягивания, доказывая, что именно Украина остается единственной стороной, искренне стремящейся к миру", - говорится в заявлении.

    В тексте также подчеркивается необходимость согласованных дипломатических и экономических шагов союзников, чтобы принудить Москву к переговорам и обеспечить справедливое урегулирование.

