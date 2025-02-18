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Европейские лидеры поссорились на экстренном саммите Макрона по Украине

Европейские лидеры поссорились на экстренном саммите Макрона по Украине Главы европейских государств поссорились на экстренном саммите президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже по Украине.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 11:22
Европейские лидеры поссорились на экстренном саммите Макрона по Украине

Главы европейских государств поссорились на экстренном саммите президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже по Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times.

"Между лидерами европейских стран вспыхнул конфликт по поводу отправки войск в Украину на экстренной встрече, целью которой было достижение единой позиции по ответу на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с российской стороной", - говорится в материале.

В статье сказано, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих вооруженных сил в Украину.

Отметим, что по инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Версия на английском языке European countries clash over sending troops to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa liderləri Makronun təşəbbüsü ilə keçirilən Ukrayna sammitində mübahisə ediblər

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