Европарламент в очередной раз отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен

Четвертая попытка выразить недоверие председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за последние семь месяцев завершилась неудачей.

Как сообщает европейское бюро Report, на пленарном заседании Европейского парламента в четверг депутаты большинством голосов вновь выразили поддержку действующему составу Комиссии.

Против вотума недоверия высказались 390 депутатов, "за" проголосовали 165 евродепутатов и 10 воздержались.

Для принятия решения требовалось две трети поданных голосов.

Как сообщалось, вотум недоверия фон дер Ляйен был инициирован из-за подписания соглашения с блоком МЕРКОСУР. Инициатива исходила от правых и ультраправых группы Patriots for Europe (PFE).

Отметим, что это уже третья неудачная попытка PFE добиться отставки главы Еврокомиссии. Вместе с тем группе удалось добиться отсрочки ратификации соглашения ЕС-МЕРКОСУР: документ направлен в Европейский суд для проверки его соответствия Договору ЕС и другим процедурным требованиям.