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Европарламент проголосовал за соглашение по отношениям между ЕС и Британией

Европарламент проголосовал за соглашение по отношениям между ЕС и Британией Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества
Другие страны
28 апреля 2021 г. 12:16
Европарламент проголосовал за соглашение по отношениям между ЕС и Британией

Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты голосования, которое состоялось накануне дистанционно, обнародовал координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт.

"Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего", - написал он у себя в Twitter.

Как сообщил глава ЕП Давид Сассоли, 660 депутатов проголосовали за соглашение, пять человек выступили против него, 32 парламентария воздержались.

Одобрение ЕП соглашения сразу же приветствовали председатели Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель. "Я тепло приветствую то, что Европарламент проголосовал за соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Оно знаменует собой основу прочного и тесного партнерства с Великобританией. Очень важно добросовестное выполнение", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

"Я тепло приветствую результаты голосования, проведенного Европарламентом по соглашению о торговле и сотрудничестве. Это знаменует собой важный шаг вперед в отношениях между ЕС и Великобританией и открывает новую эру. ЕС будет продолжать конструктивно работать с Великобританией в качестве важного друга и партнера", - заявил Мишель.

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Версия на английском языке European Parliament votes for agreement on EU-UK relations

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