Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро

Европарламент (ЕП) призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Европарламент (ЕП) призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро", - говорится в тексте документа.

Также евродепутаты призвали восстановить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, который, по их мнению, не обеспечил достаточной прозрачности подсчета голосов, и усилить ограничения в отношении властей страны.

Кроме того, депутаты ЕП заявили о признании Гонсалеса Уррутиа законным президентом Венесуэлы. Они призвали все страны ЕС официально занять такую позицию и "сделать все возможное, чтобы обеспечить его вступление в должность с 10 января 2025 года".

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% граждан, за Гонсалеса Уррутиа - 43,18%.