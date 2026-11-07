Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах в дождливую погоду

Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся в Баку дождливой погоды.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах. Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности, ответственности и дисциплины.

В дорожной полиции вновь напомнили водителям о необходимости снижать скорость в сложных погодных условиях, соблюдать дистанцию между автомобилями, а также следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов.

Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.

"Учитывая ограниченную видимость на дорогах в дождливую погоду, пешеходы должны двигаться по тротуару, переходить дорогу только в установленных местах, отдавать предпочтение светлой и хорошо заметной одежде. Прежде чем выходить на проезжую часть, следует убедиться в полной остановке транспортных средств. Главное управление дорожной полиции обращается ко всем участникам движения с призывом соблюдать правила безопасности, быть внимательными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.