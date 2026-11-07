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    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 12:57
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству ортопедических матрасов Общества с ограниченной ответственностью Komfy.

    Как сообщает Report, директор ООО Komfy Фуад Наджафов проинформировал главу государства о предприятии.

    Было отмечено, что ООО Komfy получило статус резидента Агдамского промышленного парка в 2024 году. Годовая производственная мощность предприятия составляет 130 тысяч матрасов. Здесь наряду с матрасами различных размеров, конструкций и степеней жесткости, также будет налажено производство пружинных блоков Боннель и пакетных пружинных систем. Впервые в Азербайджане предприятие будет производить матрасы в формате roll-pack, то есть спрессованные и упакованные в рулоны матрасы. Это позволит снизить транспортные расходы и расширить экспортные возможности. Продукция предназначена для продажи как на внутреннем рынке, так и в других странах.

    Предприятие также будет производить матрасы, отвечающие требованиям местных и зарубежных отелей. Постоянной работой здесь будут обеспечены 65 человек. При финансировании проекта общей стоимостью 2,5 млн манатов наряду с частными инвестициями были использованы кредитные средства в размере 700 тысяч манатов, предоставленные под государственную гарантию Фондом развития бизнеса Азербайджана (ФРБА), подведомственного Министерству экономики. Как резидент промышленного парка, предприятие освобождено от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин на сумму 114 тысяч манатов.

    Агдамский промышленный парк, созданный в 2021 году Указом президента Ильхама Алиева, занимает территорию площадью 190 гектаров. Здесь зарегистрировано 39 предприятий, включая 37 резидентов и 2 нерезидентов. Общая стоимость проектов составляет 375,5 млн манатов, а объем фактических вложенных инвестиций – 192,6 млн манатов. В настоящее время в рамках проектов трудоустроено более 1 тыс. человек. Общий объем продаж, осуществленных резидентами, достиг 2,96 млрд манатов, а объем экспорта – 132,6 млн манатов.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов
    Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

    Ильхам Алиев Освобожденные территории Азербайджана Агдам
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Ağdamda ortopedik döşək istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends inauguration of orthopedic mattress manufacturing facility in Aghdam
    44 filmi
    MiniBoss

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