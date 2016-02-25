​Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Члены Европарламента большинством голосов проголосовали за принятие резолюции, которая призывает Евросоюз ввести эмбарго на поставки вооружения Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя парламентской группы, инициировавшей принятие резолюции.

"Да, резолюция одобрена", - сказал он.

Отмечается, что данная резолюция была принята в Брюсселе, в ходе пленарной сессии Европарламента.