О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане
Другие страны
16 сентября 2021 г. 20:11
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.

"Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответствующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза. "Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища", - говорится в документе.

Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи с приходом к власти талибов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti gözlənilən miqrant böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi