Европарламент признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к странам Европейского союза признать объявившего себя ранее президентом Венесуэлы, лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, документ был одобрен 439 голосами "за", при 104 против и 88 воздержавшихся.

"Резолюция принята. Объявляю, что ЕП признал Гуаидо как легитимного президента Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, сделавшим это", - заявил на заседании спикер ЕП Антонио Таяни.

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.