    Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС - США

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 00:21
    Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС - США

    Европарламент (ЕП) приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения ЕС - США в свете угроз президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщил в интервью телеканалу ZDF глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер.

    "Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС", - сказал Вебер. По его словам, приостановка ратификации является первым сигналом Вашингтону.

    "Трамп минувшей ночью многое потерял", - утверждал лидер ЕНП.

    26 января у европарламентариев было запланировано голосование по поводу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары - это один из ключевых пунктов соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном летом 2025 года. Однако, по данным газеты Politico, некоторые депутаты, разгневанные заявлениями Трампа, "не хотят, чтобы голосование состоялось, заморозив тем самым решение об отмене тарифов".

