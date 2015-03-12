Европарламент принял резолюцию в связи с убийством Бориса Немцова

Баку. 12 марта. REPORT. AZ/ Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Москву провести независимое международное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в центре российской столицы 27 февраля, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

В резолюции также отмечается, что "это убийство - одно из растущего числа неразрешенных политически мотивированных преступлений и подозрительных смертей, произошедших в России с 1998 года". В резолюции отмечается, что "в стратегических интересах России и Евросоюза быстро снизить напряженность и восстановить нормальные отношения путем дипломатии и посредничества".

Документ был совместно подготовлен пятью фракциями Европарламента, в том числе двумя крупнейшими из них - "Европейской народной партией" и фракцией "Социалистов и демократов".