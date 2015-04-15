​Европарламент принял резолюцию о так называемом "геноциде армян"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Европейский парламент на специальном заседании вечером в среду принял резолюцию "О провозглашении 24 апреля в Евросоюзе Днем памяти жертв Геноцида армян", передает Report со ссылкой на Interfax.

Резолюция предусматривает принятие соответствующих документов по признанию "геноцида армян" парламентами и правительствами всех стран-членов ЕС, а также призывает Турцию признать "геноцид армян" в Османской империи 1915 года.

Европарламент официально признал "геноцид армян" в1987 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в среду заявил, что "какое бы решение ни озвучил Европарламент, оно у нас в одно ухо влетит, из другого вылетит, потому что для Турции невозможно признать такие обвинения".