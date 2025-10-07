Европарламент отказался лишить иммунитета депутатов по требованию Венгрии

Европарламентарии отклонили запрос венгерских правоохранительных органов о лишении иммунитета депутатов Петера Мадьяра, Иларии Салис и Клары Добрев.

Как сообщает европейское бюро Report с пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, таким образом депутаты сохранили иммунитет и защиту от судебного преследования.

Социалист Клара Добрев (лидер оппозиционной Демократической коалиции) считается главным претендентом на пост премьера Венгрии в случае победы возглавляемой ею коалиции на выборах в будущем году.

Мадьяр, возглавляющий новую центристскую партию "Тиса", некогда был сторонником премьер-министра Виктора Орбана, но в настоящее время один из самых главных его противников в предстоящих в 2026 году выборов. Запросы в отношении Мадьяра касались предполагаемой кражи телефона в ночном клубе и исков о клевете.

Голосование по итальянской антифашистке Иларии Салис, обвиняемой в нападении на демонстрантов крайне правых в Будапеште в 2023 году, прошло в весьма напряженной обстановке. Отказ лишить ее иммунитета решил буквально 1 голос - 306 проголосовали "за", 305 - "против". Итоги голосования были встречены бурными аплодисментами и взаимными поздравлениями сторонников Салис.

Салис, выступая в парламенте, заявила, что это решение – победа демократии, верховенства закона и антифашизма.

Ранее премьер-министр Орбан обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и главу фракции Европейской народной партии (ЕНП) в парламенте Манфред Вебер намерены свергнуть легитимное правительство Венгрии и заменить его на марионеточное в лице Петера Мадьяра.