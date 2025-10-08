Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Европарламент обсудил ответ на гибридные угрозы России: единство, сдержанность и разногласия

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 15:32
    Европарламент обсудил ответ на гибридные угрозы России: единство, сдержанность и разногласия

    В Европейском парламенте прошли оживленные дебаты по поводу недавних нарушений воздушного пространства стран ЕС российскими дронами и самолетами.

    Как сообщает европейское бюро Report c пленарного заседания в Страсбурге, большинство депутатов выразили поддержку инициативам Европейской комиссии по укреплению обороны и созданию "стены дронов".

    Представители основных политических групп подчеркнули необходимость единства, усиления оборонной промышленности и тесного сотрудничества с НАТО и Украиной.

    "Путин понимает только силу", - отметили сторонники жесткой линии, призывая пойти дальше и использовать замороженные российские активы для поддержки Киева.

    Звучали и более сдержанные голоса, призывающие к "пропорциональности и хладнокровию".

    Некоторые депутаты предупредили, что чрезмерная риторика и милитаризация могут лишь подогревать российскую пропаганду и вести к эскалации.

    Дебаты местами проходили на повышенных тонах: сторонники жесткой линии обвиняли оппонентов в "наивности" и даже в том, что их осторожные заявления "играют на руку Кремлю". Были даже обвинения, что и в стенах парламента есть те, кого можно обозначить, как "марионетки Путина".

    . В ответ звучали упреки в "милитаристской истерии" и стремлении превратить Европу в "военный блок". Были и те, кто считают, что для защиты европейцев есть НАТО и комиссии не нужно заниматься этим.

    В целом дебаты показали, что, несмотря на общий консенсус в необходимости сдерживания России, внутри парламента сохраняются острые разногласия по методам и риторике.

    Общим лейтмотивом этих дискуссий стала необходимость для Европы действовать как единое целое - укрепляя оборону, не теряя при этом политической сдержанности и стратегического подхода.

