Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları
- 08 oktyabr, 2025
- 18:12
Avropa Parlamentində Rusiya dronları və təyyarələrinin Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin hava məkanını son pozuntuları ilə bağlı canlı müzakirələr keçirilib.
"Report"un Avropa bürosunun Strasburqdakı plenar iclasdan verdiyi məlumata görə, deputatların əksəriyyəti Avropa Komissiyasının müdafiəni gücləndirmək və "dron divarı" yaratmaq təşəbbüslərini dəstəklədiklərini bildiriblər.
Əsas siyasi qrupların nümayəndələri birlik, müdafiə sənayesinin gücləndirilməsi, NATO və Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıq zərurətini vurğulayıblar.
"Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yalnız gücü başa düşür", - sərt xəttin tərəfdarları qeyd ediblər. Onlar daha da irəli getməyi və dondurulmuş Rusiya aktivlərindən Kiyevi dəstəkləmək üçün istifadə etməyi təklif ediblər.
"Mütənasiblik və soyuqqanlılıq" çağırışı edən daha təmkinli səslər də eşidilib.
Bəzi deputatlar xəbərdarlıq ediblər ki, həddindən artıq ritorika və hərbiləşdirmə yalnız Rusiya təbliğatını qızışdıra və eskalasiyaya səbəb ola bilər.
Ümumiyyətlə, debatlar göstərdi ki, Rusiyanı çəkindirmək ehtiyacı barədə ümumi konsensus olmasına baxmayaraq, parlament daxilində metodlar və ritorika ilə bağlı kəskin fikir ayrılıqları qalmaqdadır.
Bu müzakirələrin ümumi leytmotivi Avropanın vahid bir qüvvə kimi hərəkət etməsinin zəruriliyi olub.