О нас

Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента

Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, сегодня откроется в Страсбурге.
Другие страны
16 июля 2024 г. 08:00
Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, сегодня откроется в Страсбурге.

Как сообщает Report, парламентарии должны выбрать парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Июньские выборы, в ходе которых были избраны 720 евродепутатов, показали, что в странах ЕС испытывают все большую усталость от диктата Брюсселя. Отныне более четверти депутатов Европарламента принадлежат к новой группе "Европа суверенных наций" (ЕСН). Теперь она входит в тройку крупнейших партийных фракций Европарламента.

В первый день Европарламент X созыва должен избрать своего председателя на ближайшие два с половиной года. Выборы могут пройти на безальтернативной основе, поскольку свою кандидатуру на новый срок выдвинула лишь мальтийский политик Роберта Метсола, занимающая этот пост с января 2022 года. Для избрания ей необходимо получить поддержку не менее 50% депутатов плюс один голос. В кулуарах Европарламента допускают, что переизбрание председателя может пройти и без голосования.

Новая расстановка сил, по мнению наблюдателей, проявится при выборах 14 вице-спикеров, подменяющих при необходимости председателя, а также 5 квесторов, в ведении которых находятся финансовые и административные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi