Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, сегодня откроется в Страсбурге.

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, сегодня откроется в Страсбурге.

Как сообщает Report , парламентарии должны выбрать парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Июньские выборы, в ходе которых были избраны 720 евродепутатов, показали, что в странах ЕС испытывают все большую усталость от диктата Брюсселя. Отныне более четверти депутатов Европарламента принадлежат к новой группе "Европа суверенных наций" (ЕСН). Теперь она входит в тройку крупнейших партийных фракций Европарламента.

В первый день Европарламент X созыва должен избрать своего председателя на ближайшие два с половиной года. Выборы могут пройти на безальтернативной основе, поскольку свою кандидатуру на новый срок выдвинула лишь мальтийский политик Роберта Метсола, занимающая этот пост с января 2022 года. Для избрания ей необходимо получить поддержку не менее 50% депутатов плюс один голос. В кулуарах Европарламента допускают, что переизбрание председателя может пройти и без голосования.

Новая расстановка сил, по мнению наблюдателей, проявится при выборах 14 вице-спикеров, подменяющих при необходимости председателя, а также 5 квесторов, в ведении которых находятся финансовые и административные вопросы.